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Дрогичинскому журналисту Гордиевичу продлили домашний арест

Срок предварительного расследования по делу дрогичинского корреспондента «Першага рэгіёна» Сергея Гордиевича и срок его домашнего ареста продлены до 25 марта, сообщает БАЖ.



В постановлении СК указано, что по уголовному делу Гордиевича необходимо провести ряд судебных экспертиз, получить заключение судебных компьютерно-технических экспертиз, выполнить другие следственные и процессуальные действия.

12 февраля дома у журналиста прошел третий обыск.

Гордиевич находится под домашним арестом с 25 декабря 2020 года. Его обвиняют в оскорблении президента по части 1 статьи 368 Уголовного кодекса. Уголовное дело в отношении Гордиевича было возбуждено 22 декабря. Как сообщали близкие, дело связано с его сообщением в местном Viber-чате «Реальный Дрогичин»: Гордиевич опубликовал там репост сообщения блогера Василия Телогрейкина.

29 декабря минувшего года в редакции газеты «Ганцавіцкі час» и дома у ее издателя прошли обыски. Предполагалось, что они могут быть связаны с возбужденным уголовным делом против Сергея Гордиевича. По этому же делу прошли у коллег Гордиевича в Ивацевичах и у водителя-международника Александра Комисарчука из Дрогичина.

Журналист не дает показаний и не признает вины. Правозащитники признали Сергея Гордиевича политзаключенным.
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