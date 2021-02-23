Умерла актриса Екатерина Градова
Актриса Екатерина Градова в роли радистки Кэт в телевизионном художественном фильме режиссера Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны».
Фото: РИА Новости
Актрисе было 74 года. Она родилась в Москве в семье архитектора и актрисы. В последние годы она не снималась в кино. Сообщается также, что ее дочь – известная актриса Мария Миронова уже летит в Москву, прервав свой отпуск на Мальдивах.
О смерти известной советской артистки ранее на своей странице в Twitter сообщил Андрей Малахов.
Как пишут СМИ, Екатерина Градова умерла внезапно, накануне ей стало плохо, врачи констатировали инсульт.
08:02 23/02/2021
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