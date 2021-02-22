В Гродно десятки рыбаков собираются в одном месте, и их не разгоняют





Необычный ажиотаж / БЕЛТА​





Как сообщает БЕЛТА, подо льдом оказалась заводь рядом с портом. Рыба туда зашла, и это заметили рыбаки. Возник ажиотаж. Любители подледного лова просто оккупировали это место. Им попадается чаще всего лещ, но есть также плотва, окунь, уклейка.





Милиция, видимо, спокойно отнеслась к такому большому количеству рыбаков в одном месте. А в областной инспекции охраны животного и растительного мира заявили, что ситуацию контролируют — проверяют, чтобы рыбаки соблюдали нормы вылова и правила ловли. За выходные на нескольких мужчин составили протоколы за так называемое багрение рыбы.











