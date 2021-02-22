



«Газпромнефть»





«Купон до 150 литров топлива совершенно бесплатно», «промокоды на бесплатные покупки в сети наших магазинов» — не ведитесь на это, призывает официальный сайт сети АЗС «Газпромнефть», пишет Onliner.by.





«10.02.2021 в сети Интернет злоумышленниками создана фейковая страница сайта, на которой обещают промокоды/купоны на бесплатные покупки в сети АЗС „Газпромнефть“. ИООО „Газпромнефть-Белнефтепродукт“ таких акций не проводит! Будьте внимательны! Не переходите по ссылкам подобного рода, полученных от непроверенных источников», — говорится в официальном сообщении сети.





Клиенты АЗС «Газпромнефть» со всеми текущими акциями могут ознакомиться здесь. Там, правда, 150 литров бесплатного топлива никто не обещает, зато все по-честному.





«Белоруснефть»





Напомним, что это не первый фейковый сайт крупной сети АЗС. Ранее мы уже писали о попытке разыграть 100 литров топлива от АЗС «Белоруснефть». Тогда это тоже было, мягко говоря, розыгрышем, не имеющим ничего общего с реальностью.





Напомним актуальные цены на автомобильное топливо в Беларуси. Чтобы как-то поддержать, отметим, что подорожания не было с 16 февраля.





АИ-98 — 2,05 рубля,

АИ-95 — 1,83 рубля,

АИ-92 — 1,73 рубля,

ДТ — 1,83 рубля.





«Лукойл»





«Лукойл» также выступил с заявлением о том, что мошенники рассылают письма с недостоверной информацией от лица компании.





«К нам поступает все больше и больше обращений от клиентов о том, что им приходят сообщения об акции с раздачей 180 литров топлива бесплатно. Такую рассылку мы не осуществляли. Все наши рассылки проводятся от имени Lukoil.by. Мы не рекомендуем переходить по ссылке в таких сообщениях!» — предупреждают в компании.





В компании также напомнили, что правильная информация о мероприятиях, новостях компании и действующих акциях находится на официальном сайте Lukoil.by, а также на официальных страничках в социальных сетях. Рассылка информации возможна через СМС и вайбер-уведомления тоже только от имени Lukoil.by.