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50-летний местный житель в тот вечер был пьян (позже экспертиза показала, что в его крови было 2,5 промилле алкоголя). Ему не понравилось, что дети играют рядом. Вначале он схватил за руку пятилетнего малыша и, насильно удерживая, попытался вывести его со двора. Когда за мальчика заступились четверо мальчишек в возрасте от 10 до 13 лет, то мужчина стал приставать уже к ним, пишет ntex-press.by.





В какой-то момент он бросил стеклянную бутылку в голову ученика 4-го класса — в результате у мальчика диагностирована открытая проникающая черепно-мозговая травма.

Агрессора сразу задержали. Известно, что ранее он уже был неоднократно судим.





15 февраля суд признал его виновным в особо злостном хулиганстве, причинении тяжкого телесного повреждения ребенку и приговорил к лишению свободы на 13 лет в колонии строгого режима.





Кроме того, в пользу десятилетнего потерпевшего взыскан моральный вред в размере 25 тысяч рублей.





Приговор в законную силу пока не вступил, сообщает Верховный суд.