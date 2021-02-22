Перед мессой он поблагодарил верующих за молитвы во время его изгнания, которое длилось почти четыре месяца: "Это был знак солидарности с епископом, который постоянно помнил о прихожанах и стране, находящейся в общественно-политическом кризисе", пишет сайт catholic.by.





В своей речи архиепископ вспомнил британского политика Уинстона Черчилля. "За свою долгую и очень успешную политическую жизнь у него было много речей, которые вошли в Всемирный золотой ораторский фонд. Однако его слова "Never give up!" — "Никогда не сдавайся!" — стали самой лаконичной и одновременно самой лучшей речью", — подчеркнул Кондрусевич.





Затронул он и ситуацию в Беларуси. По мнению католического иерарха, наша страна находится в очень глубоком политическом кризисе. "Общественно-политический кризис, в котором находится наша Родина, напоминает о том, что она больна и её необходимо лечить, пока мы как нация не погибли окончательно", — заявил Кондрусевич.





В качестве лекарства он предлагает вернуться к исполнению Божьего Закона — "прежде всего, через молитву и покаяние".





"Без Божьей помощи никакие усилия политиков, общественных деятелей и экономистов не решат проблему. Зло нужно побеждать добром. Грех — Божьей милостью. Это нелёгкое дело, но с Божьей помощью возможно", — уверен архиепископ.





Он призвал Беларусь не поддаваться пессимизму, никогда не сдаваться и помнить, что у Бога всё возможно.













Перевод Еврорадио



