



Святослав Вельгин. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказал заместитель главного врача по медицинской части Городской клинической инфекционной больницы, главный внештатный инфекционист комитета по здравоохранению Мингорисполкома





— Переболевшим коронавирусной инфекцией привиться от CОVID-19 можно, но с одним условием — только спустя три месяца после выздоровления, — отметил С. Вельгин. — И надо еще посмотреть у них (переболевших. — Прим. авт.) антитела. То есть оценить количество защитных антител к коронавирусу — сделать количественный анализ на иммуноглобулины класса G.





В Беларуси, в том числе в столице, кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции стартовала 19 января 2021 года. В первую очередь прививки получили медицинские работники из зоны риска. В Минске 2 285 человек, которых привили российской вакциной «Спутник V». Всем им ввели первый компонент препарата, сейчас вакцинация проводится вторым компонентом. Еще в республику прибыло 100 доз китайской вакцины от коронавируса, разработанной компанией China National Biotec Group (CNBG), которая является подразделением крупнейшей китайской фармацевтической корпорации Sinopharm.