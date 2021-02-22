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Привиться можно, но есть нюанс — главный инфекционист Минска — о вакцинации переболевших CОVID-19

Вакцинация от CОVID-19 людям, которые уже переболели коронавирусной инфекцией, не противопоказана.


Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказал заместитель главного врача по медицинской части Городской клинической инфекционной больницы, главный внештатный инфекционист комитета по здравоохранению Мингорисполкома Святослав Вельгин.

— Переболевшим коронавирусной инфекцией привиться от CОVID-19 можно, но с одним условием — только спустя три месяца после выздоровления, — отметил С. Вельгин. — И надо еще посмотреть у них (переболевших. — Прим. авт.) антитела. То есть оценить количество защитных антител к коронавирусу — сделать количественный анализ на иммуноглобулины класса G.

В Беларуси, в том числе в столице, кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции стартовала 19 января 2021 года. В первую очередь прививки получили медицинские работники из зоны риска. В Минске 2 285 человек, которых привили российской вакциной «Спутник V». Всем им ввели первый компонент препарата, сейчас вакцинация проводится вторым компонентом. Еще в республику прибыло 100 доз китайской вакцины от коронавируса, разработанной компанией China National Biotec Group (CNBG), которая является подразделением крупнейшей китайской фармацевтической корпорации Sinopharm.
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