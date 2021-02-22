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ТГ «Мотолько помоги» назвал госструктуры, где увольняют людей «по спискам»

По информации, поступившей в бот, чистки кадров прошли даже в исправительной колонии.


Как сообщает телеграм-канал «Мотолько помоги», людей увольняли по «спискам» в следующих структурах: Государственный комитет по имуществу, ИК №3 «Витьба», Министерство по налогам и сборам, МВД, «Могилевэнерго», 2-я ГКБ, управление БелЖД, Мингаз, Белтаможсервис, Департамент ядерной и радиационной безопасности МЧС РБ, БелДжи.
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