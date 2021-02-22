



Как сообщает centralasia.media со ссылкой на источники turkmen.news, сложности возникли у всех, кто не успел получить перевод до 6 декабря. После этой даты отправка денег прекратилась.





«Я должен был оплатить обучение в декабре, — заявил один из студентов. — Я переслал родителям все документы, им обещали дать разрешение на перевод в тот же месяц. Но потом сказали, что кончился лимит, и в январе сказали то же самое. Родители ходили в разные банки: «Халкбанк», «Сенагат»… Везде говорят, кончился лимит. В феврале все повторилось. Родители пришли в банк, им сказали, что перевод невозможен — теперь надо ждать до 15 марта. Если до апреля я не заплачу за второй семестр, меня отчислят».





Некоторые студенты, чьи родители перевели оплату за обучение до 6 декабря, также попали в число должников. В туркменских банках деньги считаются якобы ушедшими, но в вузы оплата до сих пор не дошла. Те, кто все еще не смог отправить деньги, опасаются, что их ожидает то же самое. Даже если в марте перевод состоится — вуз получит оплату только в мае-июне.





По некоторым данным, таких проблем нет в Белорусском государственном университете, который вошел в составленный в 2019 году список вузов, одобряемых властями Туркменистана. Некоторые студенты других белорусских вузов стремятся туда перевестись. Другие указывают, что поступали в свои «неодобряемые» вузы еще до составления списка, а значит — им должны предоставить возможность оплачивать обучение до получения диплома.





Также студенты в Беларуси не могут пользоваться своими банковскими картами. Студенты-держатели карт «Халкбанка» из Ашхабада в январе получали из дома $300. При этом, снять в банкомате или совершить покупку им удавалось в течение месяца всего на $195. Лимит отправки к февралю вновь снизился до $200. Кроме того, 1 февраля в «Халкбанке» ввели новое правило – деньги можно отправлять только держателям карт самого банка. Раньше, например, через этот банк можно было пополнить карту студента, даже если его карта была выдана банком «Сенагат» или «Туркменбаши». После введения нового правила количество людей в офисе банка заметно уменьшилось.





С другими проблемами столкнулись студенты-держатели карт банка «Дайхан» из велаятов. Они жалуются, что в лучшем случае им удается снять 100 белорусских рублей ($38,6) в месяц.





«Мне не кладут деньги на карту уже три месяца, — рассказывает студент. — Это утратило смысл. В белорусском банке берут комиссию 30-40 процентов за каждое обналичивание, и даже за проверку баланса списывается 5-6 рублей. А снять больше 100 рублей в месяц все равно нельзя».





Альтернатива банковским переводам для студентов — система Western Union. Но в январе система временно приостановила работу в Туркменистане, а затем были снижены лимиты переводов. В настоящее время жители Ашхабада могут пересылать своим детям $50 в месяц, а жители велаятов – столько же, но раз в два месяца.





Некоторые студенты выживают за счет помощи родственников, проживающих за рубежом. Большинству же приходится совмещать очное обучение с работой. В Беларуси девушки чаще всего работают в ресторанах, а юноши трудятся на стройках. Лекции сейчас проводятся в режиме онлайн из-за эпидемии COVID-19, а на семинары студенты приезжают в вузы. Совмещать это с работой сложно. К тому же легальное трудоустройство иностранных студентов в Беларуси невозможно. Примерно две недели назад служба миграции в очередной раз проводила в белорусских вузах собрания, на которых иностранным студентам напоминали, что они не имеют права работать.





«Двоих или троих моих знакомых уже отчислили, — заявил наш собеседник – студент одного из минских вузов. — Сыграла роль и неуплата, и академические задолженности, образовавшиеся из-за подработок».





Родители студентов зарубежных вузов — единственная категория граждан Туркменистана, которая имеет право отправлять деньги за границу. Но реализация этого права крайне затруднена, отмечает издание.