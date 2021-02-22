“Настоящая спецоперация”: как неизвестные украли флаги на участке активистов
Семейная пара и активисты Игорь Случак и Алина Нагорная живут в собственном доме в деревне Пересека Рогачёвского района. С мая 2020 года дом и участок украшали два бело-красно-белых флага. Но несколько недель назад за флагами начали охотиться местные власти — фотографировали, опрашивали соседей, стучали в двери дома.
Игорь Случак и Алина Нагорная / Фото: личный архив
Сегодня флаги с участка просто пропали, передает Еврорадио.
Было / Фото: личный архив
Стало / Фото: личный архив
— Сначала приезжал их фотографировать председатель сельсовета, — рассказывает Алина Нагорная. — Потом приезжал милиционер, опросил соседей. Потом приезжал бус с четырьмя людьми, которые его тоже фотографировали. Потом к нам приезжал человек, но не доехал, потому что застрял в снегу. Зачем чистить улицы, если лучше охотиться за флагами? Сфотографировал два флага и участок с разных ракурсов, а после ломился к соседу, представившись работником горисполкома.
Но это не единственная хитрость на которую шли неизвестные, “охотясь” на флаги Случаков.
— Потом к нам приходила какая-то женщина, стучала в двери, полчаса стояла под окном и с кем-то разговаривала по телефону. Потом закинула записку в почтовый ящик, в которой написала, что хочет познакомиться. Тогда было минус 17, между прочим, — смеётся хозяйка. — Потом приезжали ещё два человека на чёрном джипе. Пришли к соседу, не представлялись, но расспрашивали про нас.
И как конечная точка этой хроники — пропажа флагов.
— Мы сходили на улицу посмотреть, откуда они заходили. Там получилась настоящая спецоперация: они обходили двор, два человека. Один человек обходил со стороны участка, второй человек почему-то сзади с участка. Это просто смешно, потому что они окружали флаг. Воспользовались нашей лестницей: жаль, что мы её не спрятали, — говорит Алина. Кроме флагов, “охотники” забрали также один флагшток, второй погнули.
Лестница, которой воспользовались неизвестные / Фото: личный архив
По рассказам Алины, обычно в деревне тихо и в доме хорошо слышно, что происходит вокруг. Но “спецоперация” прошла совсем бесшумно.
— Единственное подозрение, когда это могло случиться, — в тот момент, когда у нас случились неожиданные проблемы с водой. Муж разбирался с водой, я укладывала спать сына Стефана, а в этот момент проходила спецоперация. Мне даже смешно, потому что я представляю, как они сидели в Рогачёве или где, изучали графики кормления Стефана и фотографии двора с разных ракурсов. Это просто какой-то абсурд.
Семья пока не собирается реагировать на инцидент, хотя понимает, что по этому факту должно быть заведено как минимум два уголовных дела: 202 УК РБ (“Нарушение неприкосновенности жилища и иных законных владений граждан”) и 205 УК РБ (“Кража”).
— По этим статьям достаточно долгие сроки давности, поэтому мы считаем, что гораздо эффективнее подать заявления по этому делу после. Потому что очевидно, что оно не будет рассматриваться. И такие преступления очень легко расследуются, поэтому я уверена, что мы подробно узнаем, кто это был, уже после.
Сейчас приоритетная задача для семьи — ремонт погнутых флагштоков и обновление забора, чтобы он стал повыше.
17:54 22/02/2021
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