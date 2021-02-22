Игорь Случак и Алина Нагорная / Фото: личный архив Игорь Случак и Алина Нагорная / Фото: личный архив





Сегодня флаги с участка просто пропали, передает Еврорадио.





Было / Фото: личный архив





Стало / Фото: личный архив





— Сначала приезжал их фотографировать председатель сельсовета, — рассказывает Алина Нагорная. — Потом приезжал милиционер, опросил соседей. Потом приезжал бус с четырьмя людьми, которые его тоже фотографировали. Потом к нам приезжал человек, но не доехал, потому что застрял в снегу. Зачем чистить улицы, если лучше охотиться за флагами? Сфотографировал два флага и участок с разных ракурсов, а после ломился к соседу, представившись работником горисполкома.





Но это не единственная хитрость на которую шли неизвестные, “охотясь” на флаги Случаков.





— Потом к нам приходила какая-то женщина, стучала в двери, полчаса стояла под окном и с кем-то разговаривала по телефону. Потом закинула записку в почтовый ящик, в которой написала, что хочет познакомиться. Тогда было минус 17, между прочим, — смеётся хозяйка. — Потом приезжали ещё два человека на чёрном джипе. Пришли к соседу, не представлялись, но расспрашивали про нас.





И как конечная точка этой хроники — пропажа флагов.





— Мы сходили на улицу посмотреть, откуда они заходили. Там получилась настоящая спецоперация: они обходили двор, два человека. Один человек обходил со стороны участка, второй человек почему-то сзади с участка. Это просто смешно, потому что они окружали флаг. Воспользовались нашей лестницей: жаль, что мы её не спрятали, — говорит Алина. Кроме флагов, “охотники” забрали также один флагшток, второй погнули.

Лестница, которой воспользовались неизвестные / Фото: личный архив





По рассказам Алины, обычно в деревне тихо и в доме хорошо слышно, что происходит вокруг. Но “спецоперация” прошла совсем бесшумно.





— Единственное подозрение, когда это могло случиться, — в тот момент, когда у нас случились неожиданные проблемы с водой. Муж разбирался с водой, я укладывала спать сына Стефана, а в этот момент проходила спецоперация. Мне даже смешно, потому что я представляю, как они сидели в Рогачёве или где, изучали графики кормления Стефана и фотографии двора с разных ракурсов. Это просто какой-то абсурд.





Семья пока не собирается реагировать на инцидент, хотя понимает, что по этому факту должно быть заведено как минимум два уголовных дела: 202 УК РБ (“Нарушение неприкосновенности жилища и иных законных владений граждан”) и 205 УК РБ (“Кража”).





— По этим статьям достаточно долгие сроки давности, поэтому мы считаем, что гораздо эффективнее подать заявления по этому делу после. Потому что очевидно, что оно не будет рассматриваться. И такие преступления очень легко расследуются, поэтому я уверена, что мы подробно узнаем, кто это был, уже после.





Сейчас приоритетная задача для семьи — ремонт погнутых флагштоков и обновление забора, чтобы он стал повыше.