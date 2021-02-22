Польша меняет правила въезда в страну на всех границах

По его словам, в случае отсутствия негативного теста на COVID, граждане обязаны будут пройти обязательный карантин.





"Мы думаем, чтобы сделать это на текущей неделе. Мы хотим доработать правила, детали, службы должны подготовиться, потому что это будет означать возвращение к деятельности пограничной охраны", - заявил Недзельский.







