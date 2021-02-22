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Апокалипсис сегодня: лужи крови и горы погибшей рыбы под Брестом

Лужи крови, десятисантиметровый слой мёртвой рыбы, тысячи голов сомиков, беспомощно глотающих воздух на поверхности воды.

Такие страшные кадры снял рыбак на водоёме в районе Чижевчины под Брестом (точнее, деревня Баранцы).

Автор ролика прошёл по льду и вдоль берега. Везде лежат кучи рыбы. Только благодаря холодной погоде здесь сейчас можно дышать. В жару на водоёме был бы невыносимый запах.

В основном, погиб канадский сомик, но была замечена и другая рыба. Причиной катастрофы могла стать добыча торфа. На льду было видно много прорубей одинакового размера – видимо, через низ и извлекали торф. Предположительно, рыбе просто не хватило кислорода в воде.

Автор видео хоть и шокирован увиденной картиной, но за сомика не переживает. Дело в том, что эта порода быстро размножается и вытесняет других рыб. Питаться сомиками никто не может, они и колючие, и ядовитые. 

Но сам по себе прецедент тревожный. Однако пока реакции официальных органов на шокирующее видео не последовало.
Источник: 1reg.by
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