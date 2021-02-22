Театр абсурда: военком Кривоносов пожал руку Лукашенко, а теперь передает "заряд энергии" подчиненным
И этот абсурд на полном серьезе публикует военное издание "На страже"
Предыстория: 12 февраля в Минске на "Всебелорусском собрании" военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов пожал руку Лукашенко в надежде получить "заряд энергии и решимости".
А сегодня телеграм-канал официальной газеты Минобороны "На страже Родины" опубликовал видео, где Кривоносов этот "заряд энергии" передает подчиненным.
Посмотрите на эти серьезные лица, которые у нормального человека вызывают как минимум недоумение.
14:40 22/02/2021
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