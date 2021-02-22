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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Театр абсурда: военком Кривоносов пожал руку Лукашенко, а теперь передает "заряд энергии" подчиненным

И этот абсурд на полном серьезе публикует военное издание "На страже"

Предыстория: 12 февраля в Минске на "Всебелорусском собрании" военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов пожал руку Лукашенко в надежде получить "заряд энергии и решимости".

А сегодня телеграм-канал официальной газеты Минобороны "На страже Родины" опубликовал видео, где Кривоносов этот "заряд энергии" передает подчиненным. 

Посмотрите на эти серьезные лица, которые у нормального человека вызывают как минимум недоумение.
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