Первое заседание прошло в пятницу, 19 февраля. На нем суд принял решение вести процесс в закрытом режиме. Поддержать Катерину и Артема пришли более 100 человек.





Второе судебное заседание началось в 10.30 — в здании Дома правосудия на улице Семашко.





Процесс ведет судья Светлана Бондаренко.





Гособвинение представляет Людмила Иваненко.





Артема Сорокина защищает адвокат Ольга Батюк, Катерину Борисевич — Андрей Мочалов и Михаил Боднарчук.





На заседание вызвали свидетеля — врача БСМП, который лечил Романа Бондаренко. По его словам, вызывать будут всех, кто оказывал ему медицинскую помощь.





Допрос коллеги Артема Сорокина длился около 40 минут. С него взята подписка о неразглашении.





— Что сказать? Самое страшное произошло намного раньше, чем «разглашение врачебной тайны». Рад, что увидел Артема. Он и Катерина держатся бодро.





Следом в зал судебного заседания вызвали еще одного медика из БСМП.





К 12 часам закончился допрос трех свидетелей, в том числе лечащего врача Романа Бондаренко.





После перерыва на обед заседание продолжилось. В зал — с руками за спиной — завели Катерину и Артема. Ожидается, что допросят еще двух свидетелей-медиков.





Уголовное дело в отношении Катерины Борисевич и Артема Сорокина возбудили 19 ноября 2020 года. Их обвинили в разглашении врачебной тайны, что, по мнению Генпрокуратуры, повлекло тяжкие последствия. Максимальное наказание по этой статье — три года лишения свободы.





Напомним, 13 ноября под авторством Катерины Борисевич вышла статья, в которой со ссылкой на медицинские документы и комментарий врача утверждалось, что в крови Романа Бондаренко не было обнаружено этанола. Первые лица заявляли, что умерший парень был пьян.





Что происходило во время первого заседания?

Поддержать Катерину Борисевич и Артема Сорокина 19 февраля собрались более 100 человек — их коллеги, друзья и незнакомые люди. Попасть в зал смогли немногие. Коллегам Катерины из независимых СМИ отказали в аккредитации на процесс.





В начале процесса гособвинитель Людмила Иваненко ходатайствовала о том, чтобы провести суд в закрытом режиме. Защита была категорически не согласна: есть заявление матери Романа Бондаренко, которая настаивала на открытости заседания.





Суд над журналисткой Катериной Борисевич и врачом Артемом Сорокиным закрыли. Их встречали аплодисментами

Катерина и Артем поддержали позицию адвокатов. «Я хочу, чтобы общество знало, за что судят журналиста и врача, поэтому поддерживаю ходатайство адвоката», — сказала Катерина Борисевич.





Тем не менее спустя 10 минут в совещательной комнате судья Светлана Бондаренко решила закрыть процесс: «во избежание разглашения охраняемой законом медицинской тайны и данных предварительного расследования», а также потому, что «материалы дела содержат медицинские документы, в том числе ранее не публиковавшиеся».





В первый день в качестве свидетелей успели допросить Елену Бондаренко, маму погибшего Романа, а также двух врачей БСМП, один из них — реаниматолог. Адвокаты предполагают, что дело могут рассмотреть до конца этой недели.