В эти списки вошли более 30 000 граждан, которые проходили по статье 23.34 КоАП и находятся в информационной системе «БЕСпорядки», пишет Телеграф





«Была поставлена задача – «обработать» данные до 19 февраля. Это значит, что на каждого человека нужно собрать информацию о месте работы или учебы, составе семьи, получить характеристику личности и так далее. То есть провести так называемую «оперативную установку», чем ранее занимался Департамент обеспечения оперативно-розыскной деятельности МВД», — отметили в BYPOL.





По данным инициативы, «работа над базой происходит в спешке и нервотрепке. Начальники требуют и подгоняют ответственных сотрудников, известны случаи угроз за недостаточную оперативность добавления информации».





Ранее в BYPOL также рассказали подробности создания системы «БЕСпорядки». Согласно им, во всех РУВД и РОВД организованы рабочие места для ввода информации в базу «БЕСпорядки». Как правило, рабочие места находятся в отделении информационного обеспечения.





В частности, для ведения базы организовано 4 рабочих места. В дневное время при доставлении лица в РУВД информация о нем из отдела охраны правопорядка передается сотруднику организационно-инспекторского отдела, ответственному за ввод данных в ЕИС «БЕСпорядки», который и вводит сведения в банк данных.





В нерабочее время, а также в выходные дни ответственным за ввод данных назначается должностное лицо РУВД — как правило, из числа сотрудников отдела охраны правопорядка и отдела по гражданству и миграции, входящих в группу разбирательства, имеющих опыт работы с ЕИС «БЕСпорядки».