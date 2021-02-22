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Новый худрук белорусской оперы проработала на своей должности чуть больше недели

Это не первый аналогичный случай в истории Оперного театра.

Новый худрук белорусской оперы проработала на своей должности чуть больше недели
Фото Sputnik
8 февраля Маргарита Изворска-Елизарьева была назначена художественным руководителем оперной труппы Национального театра оперы и балета Беларуси. Но уже 19 февраля она покинула эту должность, пишет tut.by.

На данный момент новость о назначении Изворской, опубликованная на официальном сайте театра, удалена.

В пресс-службе Национального театра оперы и балета отказались от комментариев. Издание не смогло получить оперативный комментарий у Маргариты Изворской-Елизарьевой.

По информации источников, режиссера не утвердили на этой должности в инстанциях выше. Но подтверждения этому нет.

Это не первый аналогичный случай в истории Оперного театра. В августе 2020 года главным дирижером Национального театра оперы и балета был назначен Вячеслав Чернухо-Волич. Спустя два дня он был уволен с этой должности. Еще через день на сайте театра появилась информация, что он назначен очередным дирижером, но сам Чернухо-Волич на следующий день ее опроверг.

Маргарита Изворска-Елизарьева родилась в 1946 году в Болгарии. Окончила Болгарскую (1969) и Ленинградскую (1974) консерватории.

В 1975—1994 годах работала режиссером Государственного театра оперы и балета Беларуси.

С 1976 года преподавала в Белорусской консерватории (теперь Белорусская академия музыки). Доцент кафедры оперной подготовки (с 1993), заведующий кафедрой оперной подготовки (с 2011).

В 2002—2009 годах — художественный руководитель Национального театра оперы Беларуси. Тогда оперная и балетная труппа существовали отдельно. Директором-художественным руководителем Национального театра балета Беларуси являлся ее муж, хореограф Валентин Елизарьев.
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