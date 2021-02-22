Медикам, переболевшим COVID-19, профсоюзы компенсируют стоимость санаторных путевок
Медикам, переболевшим COVID-19, профсоюзы существенно компенсируют стоимость санаторных путевок.
Подробности — в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».
Речь идет о поправке здоровья в санаториях «Белпрофсоюзкурорта», которых в республике насчитывается 13.
— В это непростое время как никогда важно поддержать наших коллег, тех, кто ежедневно и самоотверженно заботится о здоровье людей, — считает председатель Минского городского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения Георгий Будревич. — Поэтому работникам — членам профсоюза, перенесшим коронавирусную инфекцию, которые будут проходить реабилитацию в здравницах «Белпрофсоюзкурорта», частично компенсируют стоимость санаторной путевки.
По словам Г. Будревича, предусмотрено, что 25 % от полной цены выплатят из средств республиканского профсоюза работников здравоохранения, еще 30 % погасит столичный профсоюз медиков. Кроме того, поможет и первичка учреждения здравоохранения: компенсация до 30 %. Таким образом, медицинский работник заплатит во много раз меньше от первоначальной стоимости.
— На сколько дней можно поехать в санаторий?
— От 7 до 21.
— Путевки востребованы?
— Конечно, причем коллеги выбирают не только здравницы рядом с Минском, но и по всей республике.
Справочно
В Минске на доплаты медикам, работающим с пациентами с CОVID-19, в 2020-м израсходовано около 95 млн рублей.
09:56 22/02/2021
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