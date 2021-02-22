Подробности — в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».





Речь идет о поправке здоровья в санаториях «Белпрофсоюзкурорта», которых в республике насчитывается 13.





— В это непростое время как никогда важно поддержать наших коллег, тех, кто ежедневно и самоотверженно заботится о здоровье людей, — считает председатель Минского городского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения Георгий Будревич. — Поэтому работникам — членам профсоюза, перенесшим коронавирусную инфекцию, которые будут проходить реабилитацию в здравницах «Белпрофсоюзкурорта», частично компенсируют стоимость санаторной путевки.





По словам Г. Будревича, предусмотрено, что 25 % от полной цены выплатят из средств республиканского профсоюза работников здравоохранения, еще 30 % погасит столичный профсоюз медиков. Кроме того, поможет и первичка учреждения здравоохранения: компенсация до 30 %. Таким образом, медицинский работник заплатит во много раз меньше от первоначальной стоимости.





— На сколько дней можно поехать в санаторий?





— От 7 до 21.





— Путевки востребованы?





— Конечно, причем коллеги выбирают не только здравницы рядом с Минском, но и по всей республике.





Справочно





В Минске на доплаты медикам, работающим с пациентами с CОVID-19, в 2020-м израсходовано около 95 млн рублей.







