+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

К Земле приблизится астероид со стадион размером

К Земле 22 февраля приблизится астероид размером со стадион, сообщает научно-исследовательский центр НАСА JPL на своем сайте. Космический объект пролетит на расстоянии около четырех миллионов километров от планеты.

По данным ученых, диаметр астероида 2020 XU6 составляет 213 метров. Кроме него в ближайшие сутки к Земле подлетят астероиды 2020 BV9 диаметром 23 метра (он окажется на расстоянии в 5,6 миллиона километров) и 2021 CC5 диаметром 40 метров, который пролетит еще дальше — в 6,9 миллиона километров от Земли.

Ранее астрономы Университета Аризоны выяснили природу неизвестного объекта, который был обнаружен в сентябре 2020 года на орбите вокруг Земли. Хотя ряд исследователей предполагал, что он является астероидом, специалисты пришли к выводу о его искусственном происхождении, пишет Лента.ру.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Павел Знавец
Памяці Ізабэлы Марціновіч.
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война
Михаил Пастухов
МАНИФЕСТ ЛЕВЫХ ПАРТИЙ
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]