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В марте на сцену Купаловского выйдет неизвестная труппа во всём белом? Без красного. Премьера "Паўлінкі" пройдет 3 марта

Купаловский театр 19 августа закрыт. Национальный академический театр имени Янки Купалы откроет сезон уже ставшей традиционной постановкой "Павлинки".

 Билеты на постановки театра поступят в продажу 23 февраля текущего года, сказал в эфире телеканала ОНТ министр культуры Анатолий Маркевич.

По его словам, сейчас обратно в труппу театра просятся актеры, которые ушли из него после увольнения директора Павла Латушко. Правда, двери театра открыты не для всех, пишет Sputnik.

"А как мы будем выглядеть по отношению к тем ребятам (молодые актеры – Sputnik), которые пришли сегодня", – отметил глава ведомства.

Анатолий Маркевич особое внимание обратил на то, что будет нечестно брать на работу обратно сотрудников, которые раньше покинули театр.

"Между протчим", народные костюмы у артистов в бело-красных цветах. И рушник рядом с Лукашенко смотрится как флаг свободной Беларуси. А? Фото: resident.gov.by


"Театр обновился. Он всегда был узнаваемым, и, поверьте, эту высокую планку – Национального академического театра имени Янки Купалы – мы не опустим", – заверил министр культуры.

После чего добавил, что с 23 февраля текущего года будет организована продажа билетов. "А сам спектакль "Паўлінка" пройдет 3, 5, 6 и 7 марта 2021 года".

"Это все рядом и я уверен, что мы сделаем хороший подарок нашим любимым, дорогим женщинам нашей страны", – резюмировал Анатолий Маркевич.

Что случилось с Купаловским?
В августе прошлого года с поста директора главного драматического театра республики был уволен Павел Латушко, который ранее был кадровым дипломатом и возглавлял в свое время министерство культуры.

После того как требование труппы Купаловского о восстановлении его в должности не было удовлетворено, большая часть актеров и часть персонала театра уволились.

В итоге из знаменитого театра ушли более 80 сотрудников, среди которых народный артист Беларуси Виктор Манаев, художественный руководитель и режиссер Николай Пинигин, народная артистка Беларуси Зоя Белохвостик, ведущий актер и режиссер Павел Харланчук.

Сейчас творческий коллектив Национального академического театра имени Янки Купалы, если верить информации на официальном сайте, состоит из 10 актеров. Новым директором театра в январе был назначен Александр Шестаков, который ранее работал на должности замначальника управления культуры Мингорисполкома.


Телеграм-канал «Пул первого» опубликовал отрывок разговора президента с актерами театра. Лукашенко пообещал актерам, что они «буквально через пару лет будут счастливы».

 

Вы будете гордиться этим периодом жизни, что вы не побежали туда за ними, – пишет пресс-служба, цитируя Лукашенко.
"Белорусский партизан"
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