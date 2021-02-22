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Пена для бритья - лидер рейтинга подарков к 23 февраляю А носки на 7 месте

В феврале продажи товаров для мужчин, по данным Wildberries, выросли на 55% (в единицах товара) по сравнению январем. Этот взлет обусловлен Днем святого Валентина и, разумеется, 23 февраля.

Пена для бритья - лидер рейтинга подарков к 23 февраля
В феврале продажи товаров для мужчин, по данным Wildberries, выросли на 55% (в единицах товара) по сравнению январем. Этот взлет обусловлен Днем святого Валентина и, разумеется, 23 февраля.
По данным Wildberries, первое место в топе подарков у традиционной пены для бритья, второе и третье места тоже занимают стандартные вещи. А вот четвертый лидер удивил - это брутальные сладости, причем хит продаж - фигурный шоколад в форме воблы и набора гаечных ключей, пишет thinktanks.by/
Традиционные мужские носки скатились на седьмое место. Но был зафиксирован рекордный заказ за 6,6 тыс. руб. - набор из 30 пар «дышащих» носков из бамбука. Также были востребованы антибактериальные и ароматизированные модели, сообщает тг-канал Инфографика и факты.
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