COVID-19 в мире: зараженных - 111,3 млн, число жертв - 2,46 млн





Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 466 тыс. 241, выздоровели более 86 млн человек.





В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.





Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 28 млн 133 тыс.699 инфицированных COVID-19, зафиксировано 498 тыс. 883 летальных исхода, излечились более 18 млн человек.





Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 11 млн 5 тыс. 850, число скончавшихся - 156 тыс. 385, поправились около 11 млн человек.





Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 10 млн 168 тыс. 174 заболевших, из них умерли 246 тыс. 504 человека, вылечились более 9 млн.





По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 317,9. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 538 человек, Индии - 113, Бразилии - 1 тыс. 155.



