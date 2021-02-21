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Фильтры Facebook начали блокировать сообщения о пользе вакцинации - сочли рекламой

Введенный перед выборами президента США запрет на политическую рекламу ударил по платным постам, повышающим осведомленность о COVID-19.


Фото: Thibault Camus / AP
Запрет на политическую рекламу в Facebook и связанные с ним алгоритмы стали причиной блокировки сообщений о пользе и необходимости вакцинации от коронавируса. Об этом пишет Politico со ссылкой на проведенный анализ, пишет РБК.

Фильтры Facebook, которые обычно занимаются отсевом и блокировкой политической пропаганды и рекламы, еще в сентябре начали помечать как неприемлемые сообщения, повышающие осведомленность граждан о вакцинах и прививочной кампании от COVID-19.

Речь идет о платной рекламе как минимум в 110 сообществах. Алгоритмы соцсети удаляли сообщения о механизмах действия вакцины, расположении прививочных пунктов. Рекламодатели могут оспорить блокировку своих сообщений, однако издание называет этот процесс слишком обременительным и практически бессмысленным в условиях быстрой смены новой информации о коронавирусе.
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