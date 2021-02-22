







Для коронавируса характерны симптомы, схожие с гриппом и ОРВИ. Однако нередко они отсутствуют. А вот заразным можно быть и без симптомов, если человек — носитель, поэтому медики советуют сдавать тест на COVID-19 не только при плохом самочувствии, но и после контактов с больными, а также до и после поездок в другие страны. И какие есть варианты? Первый — ПЦР-диагностика, которая с недавнего времени доступна в частных медицинских лабораториях. Вроде лучшего и нет, но у такого теста один минус, не такой существенный, но все-таки — результат нужно ждать больше двух суток. А хочется, как говорят, здесь и сейчас. Тогда выбираем второй вариант — экспресс-тест на антиген — белок, который входит в состав вируса и распознается иммунной системой человека. Такой способ быстрой качественной диагностики коронавирусной инфекции — результат известен спустя 30–60 минут — предлагают в 11-й городской клинической больнице.





Итак, что надо для теста? Как и при ПЦР — мазок из носоглотки. В клинике пояснили, что экспресс-тест на антиген используется в качестве предварительного скринингового обследования именно в первые дни заболевания, когда концентрация вируса в носоглотке максимальная. Проще говоря, этот анализ обнаружит у человека ковид на ранней стадии. При этом, уверяют специалисты, метод обладает высокой чувствительностью, то есть вероятность ошибки мизерная.





Следующий вопрос: нужна ли суперподготовка для прохождения теста? Она минимальная: за пять часов до процедуры не закапывать в нос лекарственные препараты, за два часа — не есть и не пить, за один час — не курить. Собственно, и всё.





Еще один важный вопрос: где произведена тест-система? В Германии.





И последняя деталь — запись на анализ предварительная.





А вот узнать, встречались ли вы с коронавирусом, помогают антитела, которые вырабатываются, когда в организм попадает вирус и иммунитет начинает защищаться. Именно антитела умеют распознавать патогены, в данном случае частицы коронавируса. Обнаружив инородные элементы, антитела набрасываются на них, нейтрализуют или же привлекают для борьбы другие элементы иммунной системы. Если в организме антител достаточно, то при следующей встрече с инфекцией они помешают вирусу проникнуть в клетки и нанести вред. Проверить их наличие можно с помощью анализа крови на антитела. Такие быстрые исследования проводят в лабораториях на высокотехнологичном оборудовании. В столице их можно пройти в любой государственной поликлинике, а также во многих стационарах. Цена варьируется от 17 с небольшим рублей до 22 рублей.





Справочно





Антитела к коронавирусу бывают двух видов — IgM и IgG, они вырабатываются на разных этапах заболевания. IgM — более общие антитела, которые появляются почти сразу после столкновения с инфекцией. По мере развития иммунного ответа формируются более специфичные к коронавирусу IgG-антитела. Их можно выявить не раньше 14–17-го дня после инфицирования.



