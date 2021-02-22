+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Британка Жасмин Харрисон в одиночку на лодке пересекла Атлантику.Ей 21 год

Во время плавания Жасмин поддерживала связь с родственниками с помощью спутникового телефона. С мамой разговаривала каждый день.

Жительница Британии 21-летняя Жасмин Харрисон стала самой молодой женщиной в мире, пересекшей на весельной лодке Атлантический океан. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщает TheGuardian.

Девушка стартовала на острове Гомера (Испания) в декабре и через 70 дней причалила на карибском острове Антигуа. 

Жасмин — профессиональная пловчиха, работает инструктором. Физическая подготовка у неё отменная, но в путешествии всё равно не обошлось без инцидентов. Так, лодку один раз перевернула волна, а затем девушка повредила плечо и последние дни плавания ей пришлось бороться с сильной болью. Ее первыми словами, когда она ступила на землю, были: “Еда, пожалуйста, дайте мне поесть”.

Само плавание Харрисон назвала ни с чем не сравнимым и особенно отметила момент ухода от цивилизации, пишет telegraf.by

“Нет ничего подобного тому, чтобы изолироваться – от социальных сетей, плохих новостей, от всего на свете», — рассказала британка.

Жасмин вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая женщина, переплывшая Атлантику на гребной лодке. 


До Харрисон самой молодой женщиной, пересекшей Атлантику на гребной лодке в одиночку, была 22-летняя американка Кэти Споц, она преодолела маршрут в промежутке с 3 января по 14 марта 2010 года. А самым молодым одиночным участником гонки, преодолевшим весь маршрут, стал 18-летний британо-итало-австрийский студент Лукас Хайцманн, в 2019 году он прошел путь за 59 дней.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Павел Знавец
Памяці Ізабэлы Марціновіч.
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война
Михаил Пастухов
МАНИФЕСТ ЛЕВЫХ ПАРТИЙ
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]