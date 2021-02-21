Зима закончилась? В понедельник, 22 февраля – до 7 градусов тепла
В Витебской и Могилевской областях, возможно, пройдут дожди
Ночью температура опустится от 0 до -5 градусов, а вот днем будет значительно теплее: от +1 до +7 градусов
В целом по стране осадков не ожидается, рассказали belta.by в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. Небольшие осадки, в основном дождь, выпадут только в Витебской и Могилевской областях.
Местами будет туман и слабый гололед с гололедицей. Ночью температура опустится от 0 до -5 градусов, а вот днем будет значительно теплее: от +1 до +7 градусов.
21:50 21/02/2021
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