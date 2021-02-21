Лидеры G7 поддержали проведение Олимпиады в Токио





Отмечается, что во время виртуальной конференции премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил о решимости страны провести соревнования в Японии, сообщает oxu.az.





"Он также заявил, что страна продолжит подготовку в сотрудничестве с Международным олимпийским комитетом (МОК) к безопасной и надежной организации Игр. Все лидеры G7 поддержали намерение Японии, что было отражено в совместном коммюнике", - подчеркивается в сообщении ведомства.





Летние Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.