Первый арест ей присудили за снимок, найденный в личной переписке. На нем был «партизанинг» с бело-красно-белым флагом, пишет издание Сильные Новости. Также милиция нашла в ноутбуке макет районного флага «Новобелица».





«При обыске искали этот флаг и не нашли. Когда я ходила в милицию, мне заявили, чтобы Анастасия или отдала районный флаг, или „сдала“, у кого он, — рассказала мать Анастасии. — Так и сказали: „пусть отдаст флаг!“. Но она не знает, где тот флаг! На это мне милиционер заявил, что у них есть якобы десять эпизодов на дочь, и по каждому они будут давать по 15 суток».





Она возмущена такой ситуацией. Об очередных сутках мать узнала от адвоката. За что снова судили Анастасию — неизвестно. «Насколько я знаю, за какой-то снимок с флагом», — отметила мать.





Она не получает от дочери письма, хотя сама прислала уже пять. Также для Анастасии ограничили передачи, говорит она.





«Принесу передачу — и половину несу назад. Это не берем, то не берем… Хотя раньше брали. Отказались брать даже туалетную бумагу, пряники, орехи», — добавила жительница Гомеля.





В январе дома у Анастасии Перевозчиковой и ее 89-летнего дедушки — ветерана Великой Отечественной войны прошли «осмотры помещения». Милиция забрала технику и телефоны.





«Дедушка Анастасии, который награжден медалью За доблестный труд во время войны, во время которой он мальчиком работал для победы над фашизмом, именно фашизмом назвал это беспредел, который сейчас происходит с его внучкой», — подчеркнула мать.



