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«Пусть отдаст флаг!» Гомельскую активистку осудили на третьи подряд 15 суток

Первые 15 суток Анастасия Перевощикова из Гомеля получила в январе. 6 февраля она вышла на свободу. Через два дня суд снова наказал ее арестом на 15 суток. Теперь её мать Елена узнала, что 18 февраля девушку из изолятора привезли в суд и добавили еще 15 суток.

«Пусть отдаст флаг!» Гомельскую активистку осудили на третьи подряд 15 суток
Иллюстративное фото
Первый арест ей присудили за снимок, найденный в личной переписке. На нем был «партизанинг» с бело-красно-белым флагом, пишет издание Сильные Новости. Также милиция нашла в ноутбуке макет районного флага «Новобелица».

«При обыске искали этот флаг и не нашли. Когда я ходила в милицию, мне заявили, чтобы Анастасия или отдала районный флаг, или „сдала“, у кого он, — рассказала мать Анастасии. — Так и сказали: „пусть отдаст флаг!“. Но она не знает, где тот флаг! На это мне милиционер заявил, что у них есть якобы десять эпизодов на дочь, и по каждому они будут давать по 15 суток».

Она возмущена такой ситуацией. Об очередных сутках мать узнала от адвоката. За что снова судили Анастасию — неизвестно. «Насколько я знаю, за какой-то снимок с флагом», — отметила мать.

Она не получает от дочери письма, хотя сама прислала уже пять. Также для Анастасии ограничили передачи, говорит она.

«Принесу передачу — и половину несу назад. Это не берем, то не берем… Хотя раньше брали. Отказались брать даже туалетную бумагу, пряники, орехи», — добавила жительница Гомеля.

В январе дома у Анастасии Перевозчиковой и ее 89-летнего дедушки — ветерана Великой Отечественной войны прошли «осмотры помещения». Милиция забрала технику и телефоны.

«Дедушка Анастасии, который награжден медалью За доблестный труд во время войны, во время которой он мальчиком работал для победы над фашизмом, именно фашизмом назвал это беспредел, который сейчас происходит с его внучкой», — подчеркнула мать.
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