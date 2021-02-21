Уникальное фото: парящий кран спускает марсоход Perseverance на поверхность Марса
19 февраля, новый американский ровер Perseverance прислал свои первые фотографии с Марса. Снимки опубликованы в Twitter NASA's Perseverance Mars Rover.
Ровер Perseverance (Фото: NASA)
Как отмечается, каждая фотография рассказывает историю, пишет Liga.net.
Уникальный снимок: ровер спускают вниз на тросах с помощью крана, который завис над поверхностью Марса. Фото было сделано камерой на борту спускаемой ступени.
Ровер Perseverance (Фото: NASA)
На этом изображении показано одно из шести колес марсохода. Снимок был сделан одной из цветных камер Hazard Cameras ровера Perseverance.
Ровер Perseverance (Фото: NASA)
На этом снимке можно увидеть спускаемую ступень с марсоходом Perseverance, который проходит сквозь марсианскую атмосферу, а за ним тянется парашют. Слева можно увидеть, как древняя дельта реки, которая является целью миссии Perseverance, входит в кратер Джезеро.
Это первое цветное изображение с высоким разрешением, отправленное обратно с помощью камер Hazard Cameras (Hazcams) на нижней стороне марсохода НАСА Perseverance после его приземления 18 февраля 2021 года.
Фото: NASA
17:58 21/02/2021
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