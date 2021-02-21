+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Уникальное фото: парящий кран спускает марсоход Perseverance на поверхность Марса

19 февраля, новый американский ровер Perseverance прислал свои первые фотографии с Марса. Снимки опубликованы в Twitter NASA's Perseverance Mars Rover.

Уникальное фото: парящий кран спускает марсоход Perseverance на поверхность Марса

Ровер Perseverance (Фото: NASA)

Как отмечается, каждая фотография рассказывает историю, пишет Liga.net.

Уникальный снимок: ровер спускают вниз на тросах с помощью крана, который завис над поверхностью Марса. Фото было сделано камерой на борту спускаемой ступени.
Ровер Perseverance (Фото: NASA)

На этом изображении показано одно из шести колес марсохода. Снимок был сделан одной из цветных камер Hazard Cameras ровера Perseverance.

Ровер Perseverance (Фото: NASA)

На этом снимке можно увидеть спускаемую ступень с марсоходом Perseverance, который проходит сквозь марсианскую атмосферу, а за ним тянется парашют. Слева можно увидеть, как древняя дельта реки, которая является целью миссии Perseverance, входит в кратер Джезеро.


Это первое цветное изображение с высоким разрешением, отправленное обратно с помощью камер Hazard Cameras (Hazcams) на нижней стороне марсохода НАСА Perseverance после его приземления 18 февраля 2021 года.


Фото: NASA
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Павел Знавец
Памяці Ізабэлы Марціновіч.
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война
Михаил Пастухов
МАНИФЕСТ ЛЕВЫХ ПАРТИЙ
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]