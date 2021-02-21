Сотни верующих пришли помолиться у церкви «Новая жизнь» в Минске, куда вломились силовики, чтобы выгнать из здания. Рядом — милиция





К зданию пришли десятки мужчин и женщин, некоторые из них — с детьми, в том числе с инвалидностью. Люди молились, водили хороводы. Неподалеку от собравшихся заметили милицейскую машину и сотрудников в форме.





Напомним, в среду в церковь посреди молитвы ворвались силовики, с ними были судебные приставы. Замки с двери срезали, людям пришлось оставить помещение. Власть и прихожане борются за здание больше 15 лет: тогда город принял решение выселить «Новую жизнь» из здания. Когда-то на этом месте был коровник, в 1992-м году прихожане своими силами обустроили здесь церковь. В 2005 власти решили отобрать у них землю, хотя до этого предоставили право пользования бессрочно.





Давить на верующих «Новой жизни» начали в начале 2021 года. Его связывают с тем, что пастор выразил осуждение беззакония и зверства со стороны силовиков.



