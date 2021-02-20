Въехавшего в Германию белоруса отправили отбывать наказание
Сотрудники полиции немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания задержали после въезда в Германию из Польши 34-летнего белоруса и отправили его отбывать наказание.
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: bykvu.com
Как сказано в пресс-релизе, нашего соотечественника проверили поздним утром в минувшее воскресенье на автобане BAB1, пишет belmir.by. Оказалось, что в его отношении по факту вымогательства с применением насилия есть постановление прокуратуры Майнца на арест и исполнение приговора. После необходимых процедур мужчину доставили в исправительное учреждение города Нойштрелиц для отбывания 285 дней лишения свободы.
17:26 21/02/2021
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