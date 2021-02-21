Ученый рассказал, когда на Марсе появятся города-миллионники





В четверг посадку на Марс совершил новейший американский ровер Perseverance, стартовавший с Земли в июле 2020 года. С помощью нового ровера НАСА надеется получить новые данные о геологии, строении планеты, собрать образцы ее грунта для последующей отправки на Землю. В числе научных инструментов Perseverance – устройство для получения кислорода из марсианской атмосферы, пишет oxu.az. Его разработчики надеются, что в будущем эта технология будет востребована для получения ракетного топлива, необходимого в ходе пилотируемых миссий на Марс.





Perseverance – пятый ровер, когда-либо доставленный НАСА на поверхность Марса. Одновременно с ним на Красной планете сейчас продолжает работу марсоход Curiosity. Пока присутствие людей на Марсе остается научной фантастикой, слишком далеко находится и много загадок несет в себе эта планета. Но, как надеются ученые, именно роботомиссии вроде ровера помогут в конечном итоге сделать пилотируемые полеты на Марс реальностью. На вопрос о том, когда можно рассчитывать на появление обитаемой базы на соседней планете, Зубрин называет 2030 год.





Бизнесмен, владелец компании SpaceX Илон Маск ранее заявлял о цели начать пилотируемые полеты на Марс уже к 2026 году, но, как считает эксперт, этот план будет скорректирован. "Это вероятнее всего займет время до 2030 года. Вероятно, что к 2026 или 2028 году он сможет оправлять на Марс корабли Starship с грузом или роботомиссиями и начать автоматизированное строительство базы. До того, как отправлять туда людей, нам понадобятся силовые установки, системы для выработки топлива из марсианского кислорода и воды", - подчеркивает Зубрин.