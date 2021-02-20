Группу каннибалов впервые после войны будут судить в Польше





Никто не мог понять, что стало причиной. Спустя время оказалось: он и его четверо знакомых является обвиняемым по делу 19-летней давности.





– Этим мужчинам было предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью: они обезглавили труп, расчленили его, обожгли и частично съели. Личные вещи убитого были украдены, – рассказала Алисия Мацуговска-Кышка, пресс-секретарь районной прокуратуры в Шецине, пишет 1reg.by





Однако никто не мог понять, почему подозрение пало именно на четверых мужчин. В последующем выяснилось, что пятый пособник уже мёртв, но перед кончиной рассказал знакомому о жуткой истории из прошлого.





Со слов матери, у него были проблемы с психикой и когда сын говорил об этом – никто не верил. Твердил просто не поддающиеся для понимания вещи. Однако спустя полгода после смерти мужчины его знакомый всё же решил проверить реальность этой истории и отправил анонимное письмо в полицию.





После случившегося на семью задержанного Роберта обрушился шквал негатива. Детей травили, что их отец людоед, супруга не смогла смириться с обвинением и ушла от него. При этом многие до нынешнего времени не могут поверить в реальность произошедшего.





– Я не верю, что он это сделал, и знаю, что его подставили, – дал комментарий польскому СМИ сын задержанного Никола Чиняк.





Адвокат одного из подозреваемых признаётся, что такого дела у неё ещё не было.





– В этом деле есть много вопросов. Это выяснилось спустя 19 лет. Тело жертвы так и не нашли. Неизвестно, что это за человек и кем был. Подозреваемые после предполагаемого убийства якобы утопили тело в озере, но на дне не было обнаружено никаких останков, – разъяснила Ежи Синовец.





Двух подозреваемых отпустили из-под стражи до суда. Мужчины не понимают, почему это обвинение выдвинули именно им. Они вспоминают, что в тот роковой день, про который говорится в деле, некоторые из них не только не присутствовали на озере, но и не видели других подозреваемых.





В ходе расследования были собраны доказательства вины группы мужчин, а также рассказ одного из подозреваемых, за которым последовал судебный эксперимент.





Суд над предположительными каннибалами начнётся 22 февраля.

Интересный факт: в Беларуси статьи о каннибализме нет. Предложение о введении в УК понятия «каннибализм» поступало в 2015 году, однако член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по законодательству Наталья Гуйвик заявила, что это нецелесообразно. Депутат посчитала: мы живём в цивилизованном обществе, и таких случаев у нас единицы.





В действующем законодательстве существуют только ст. 347 УК (надругательство над трупом или могилой) или ст.139, где в ч.2 перечислены 16 пунктов совершенного подобного преступления при отягчающих обстоятельствах. В том числе с особой жестокостью.







