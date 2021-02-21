+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Ученые впервые осуществили стабильный полет предмета с помощью света

Инженерам из Пенсильванского университета удалось успешно поднять в воздух и управлять с помощью света двумя небольшими майларовыми пластинами.

Фото: ЕРА

Такая технология позволит перемещать грузы до 10 миллиграмм на расстояния до 80 км, сообщает tech.liga.net со ссылкой на Futurism.

 В ходе серии экспериментов ученые разместили сверхтонкие и легкие майларовые пластины над специальным покрытием, составленными из множества светодиодов. Энергия от этих светодиодов нагревала нижнюю часть майлара, двигала частицы воздуха под пластиком и отталкивала пластины от стола.

При активации лампочек пластины поднимались вверх, а при передвижении светового луча — передвигались над столом. Высота полета определялась мощностью светодиодов.

После успешных испытаний ученые составили компьютерную модель для более эффективных сценариев применения технологии. Согласно подсчетам, левитирующая пластина аналогичных размеров может перемещаться в 80 километрах над землей и нести груз весом до 10 миллиграмм.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Памяці Ізабэлы Марціновіч.
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война
Михаил Пастухов
МАНИФЕСТ ЛЕВЫХ ПАРТИЙ
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Игорь Ледник
eBelarus


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]