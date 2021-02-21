







В Минске самая низкая температура, -7, прогнозируется в ночь вторника и среды, однако днем в эти же дни столбики термометров поднимутся до +1-+2 градусов, сообщает interfax.by . В основном же жителей столицы ожидает дневная температура воздуха +2-+3, ночью около 0, порывы ветра до 13-14 м/с.









Не сильно будет отличаться погода в северных и южных регионах. Разве что в указанные ночные часы вторника и среды в Витебске будет на пару градусов холоднее, а днем в остальные дни даже теплее. И осадков витеблян ожидает больше, чем жителей Минска.





В Бресте в середине недели столбик термометра и вовсе может подняться до +13 градусов. Правда, и ветра в южных регионах Беларуси ожидаются в конце февраля-начале марта более сильные, чем на Севере или в Центре: до 17 м/с.







