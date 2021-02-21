В Испании задержали группировку сутенеров, среди них - белоруc









Группировка базировалась в Аликанте и Валенсии и имела "отделения" в Польше, Германии, Великобритании, России и на Украине.





По информации правоохранительных органов, женщин заманивали обещанием трудоустроить в Европе, а затем заставляла заниматься проституцией. Преступная организация предоставила женщинам поддельные медицинские справки, чтобы они могли выезжать из своих стран, несмотря на закрытие границ из-за пандемии коронавируса. Члены групировки также заниманилсь наркотиками и мошенничеством с кредитными картами.





В полицейской операции участвовало более 100 агентов, и было проведено восемь обысков: пять в Аликанте и три в Валенсии. Агенты изъяли в общей сложности 40 килограммов марихуаны.





Среди задержанных граждане России (4), Украины (6), Польши (2), Германии (1), Уругвая (1), Молдавии (1), Литвы (1), Беларуси (1). Судья постановил отправить трех человек в предварительное заключение, освобождены две женщины.





Российское посольство в Мадриде и генконсульство в Барселоне в курсе ситуации с задержанием граждан РФ, подозреваемых в сексуальной эксплуатации девушек, заверили российские дипломаты.





"Вопрос с задержанием 20 февраля наших граждан на территории консульского округа Генконсульства в Барселоне… находится на контроле. Выясняются обстоятельства и причины произошедшего", - говорится в сообщении посольства России в Испании в Twitter.



