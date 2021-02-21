Об этом в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».





В нынешнем году Пасха выпадает на 2 мая. Как известно, ей предшествует Великий пост, который продлится с 15 марта по 1 мая. Но вступаем мы в него постепенно, начиная с трех подготовительных седмиц. На воскресных службах будут читать евангельские притчи о мытаре и фарисее, о блудном сыне, напомнят о Страшном суде, об Адамовом изгнании из рая, обязанности христианина прощать.





Итак, первую притчу Христову — о мытаре и фарисее — услышим 21 февраля. «Два человека вошли в храм помолиться: один — фарисей, а другой — мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! Будь милостив ко мне грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится» (Евангелие от Луки, глава 18).





Но кто унижает себя? Не тот, кто старается показаться меньше, чем он есть, объясняют святые отцы, а тот, кто видит свою малость из-за своих грехов.





К Великому посту мы подходим постепенно и в том, что касается пищи. Седмица мытаря и фарисея, с 22 по 28 февраля, сплошная: в любой день разрешается скоромное, включая мясо. Следующая, с 1 по 7 марта, обычная, когда едят всякие блюда, но в среду и пятницу — постные. Далее, с 8 по 14 марта — Сырная седмица (Масленица), тоже сплошная, однако мясные кушанья уже запрещены, рыба дозволяется.





Службы предпасхального периода, составляющего в общей сложности 70 дней, начиная с Недели мытаря и фарисея и заканчивая Великой субботой, совершаются согласно Триоди постной.





«Не будем молиться по-фарисейски, братия: ибо возносящий самого себя унижен будет. Смирим себя пред Богом, как мытарь, в дни поста взывая: «Будь милостив, Боже, к нам грешным!» (Из Триоди постной.)





На заметку





Неделя (воскресенье) о мытаре и фарисее — 21 февраля.





Неделя о блудном сыне — 28 февраля.





Вселенская родительская (мясопустная) суббота — 6 марта.





Неделя мясопустная (последний день вкушения мяса), воспоминание о Страшном суде — 7 марта.





Сырная седмица (Масленица) — с 8 по 14 марта.





Неделя сыропустная. Воспоминание об Адамовом изгнании. Прощеное воскресенье (заговенье на Великий пост) — 14 марта.