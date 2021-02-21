В США самолет "уронил" детали двигателя на город

Фото: twitter.com/rollbluetide





Американский город Блумфилд в штате Колорадо усыпали крупные обломки двигателя самолета Boeing 777 компании United Airlines, у которого возникли неполадки во время полета. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщил телеканал MSNBC, пишет korrespondent.net.





Фото: twitter.com/BroomfieldPD





Жительница Брумфилда Клэр Армстронг рассказала Fox News, что была в парке с собакой, когда услышала грохот. По ее словам, она увидела, как с неба падали обломки. После этого она и другие посетители парка смогли добраться в безопасное место.









О пострадавших в результате происшествия пока не сообщалось.





Отмечается, что экипажу удалось удачно посадить борт в международном аэропорту города Денвер, из которого он ранее вылетел.



