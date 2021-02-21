WhatsApp применит санкции к пользователям, не принявшим новые правила





WhatsApp введет ограничения для тех пользователей, которые не ознакомятся с информацией о запланированном обновлении конфиденциальности. Об этом со ссылкой на письмо, направленное мессенджером компании-партнеру, сообщает TechCrunch.





Пока человек, использующий WhatsApp, может игнорировать баннер с новыми условиями конфиденциальности, согласно которому данные о номере телефона будут переданы Facebook. Такая возможность сохранится до 15 мая.





После компания применит санкции к такому "молчуну" - через несколько недель пользователям оставят возможность принимать звонки и уведомления, но отнимут функцию просмотра и отправки сообщения из приложения.





Предполагается, что на этом WhatsApp не остановится. Если этих мер будет недостаточно, чтобы пользователь принял новые условия сервиса, то через 120 дней мессенджер сочтет возможным удалить его учетную запись как "неактивную", передает РИА "Новости".





В начале января WhatsApp, аудитория которого превышает 2 миллиарда клиентов, добавил в пользовательское соглашение пункт о передаче личных данных пользователей компании Facebook. В частности, мессенджер сможет делиться регистрационными данными аккаунта, данными о транзакциях, взаимодействиях с другими пользователями и компаниями, служебной информацией, информацией об устройстве, IP-адресом.





Обновленная политика конфиденциальности возмутила пользователей, которые начали массово переходить в Telegram и Signal. Основатель Telegram Павел Дуров, комментируя исход пользователей WhatsApp, предположил, что происходит крупнейшая цифровая миграция в истории.





Как пояснили представители WhatsApp, изменения - лишь формальность, необходимая для юридических тонкостей работы предпринимателей с WhatsApp.