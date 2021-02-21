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Поезда российско-белорусского сообщения будут делать больше остановок

Белорусская железная дорога (БЖД) и Российские железные дороги (РЖД) продолжают поэтапное возобновление международного пассажирского сообщения.

Photo : БЖД

Поезда дальнего следования, курсирующие в российско-белорусском сообщении, с воскресенья начинают делать больше остановок в городах Беларуси, передает Sputnik.  

Железнодорожное сообщение между Беларусью и Россией возобновилось 8 февраля спустя девять месяцев перерыва, связанного с коронавирусными ограничениями.

"Во взаимодействии Белорусской железной дороги и ОАО "РЖД" и согласно решениям оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации продолжается поэтапное возобновление международного пассажирского сообщения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией", - говорится в сообщении БЖД.

Остановка в Орше
Таким образом, фирменный скорый поезд "Беларусь" Минск – Москва, который сегодня отправится из белорусской столицы в российскую, а завтра обратно совершит остановку для посадки/высадки пассажиров на станции "Орша-Центральная".

Остановка в Орше предусмотрена и для поезда "Янтарь" (Калининград - Москва). Поезд начнет курсировать с 21 февраля с возможностью проезда на участке Минск – Москва – Минск.

Поезд Калининград – Адлер, отправлением из Калининграда с 22 февраля, а из Адлера с 25 февраля будет останавливаться для посадки/высадки пассажиров на станциях "Минск-Пассажирский" и "Орша-Центральная" с возможностью проезда на участке Минск – Адлер –Минск.

Остановка в Витебске
Кроме того, поезд Калининград – Санкт-Петербург, отправлением из Санкт-Петербурга с 22 февраля, а из Калининграда с 24 февраля 2021 года будет делать остановку для посадки/высадки пассажиров в Витебске с возможностью проезда на участке Витебск – Санкт-Петербург – Витебск.

Ограничительные меры
"Обращаем внимание, что осуществление проезда указанными поездами предусмотрено только для граждан Республики Беларусь и Российской Федерации", - подчеркнули в БЖД.

в поездах дальнего следования, курсирующих в российско-белорусском сообщении, действуют противоэпидемические меры обоих государств. Всем пассажирам настоятельно рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в течение всей поездки.

Инициатива Минтранса
Накануне белорусский Минтранс выступил с инициативой расширить железнодорожное и авиационное сообщение между двумя странами.

В ведомстве отметили, что в связи с многочисленными обращениями белорусских граждан российской стороне предложено увеличить периодичность следования поезда в сообщении Минск-Москва до ежедневной.
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