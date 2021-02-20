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По числу «лучших университетов» Беларусь уступает всем соседям

Заверения о высоком качестве белорусского высшего образования не совсем согласуются с количественным показателем качественных вузов в стране.

По числу «лучших университетов» Беларусь уступает всем соседям
Эксперты Theworldmaps наложили данные  рейтинга лучших университетов QS World University Rankings 2020 на карту Европы, чтобы посмотреть, в каких странах «лучших университетов» больше.

Данный рейтинг определяет 1000 лучших университетов мира.


Графика Theworldmaps

Выяснилось, что в Беларуси вузов, входящих в рейтинг QS World University Rankings всего два. Тогда как в России их 28, в Польше 15, в Украине 6, в Литве 4, а в Латвии 3.

Ведущий белорусский вуз – БГУ, занимает в рейтинге 317-е место, опережая вузы Польши, Литвы, Латвии и Украины. Однако количество «качественных» вузов в этих странах больше.

Лучшие университеты Европы (по данным QS World University Rankings) :

1. (5-е место в мировом рейтинге) Оксфордский университет

2. (6-е место) Швейцарский федеральный технологический институт

3. (7-е место) Кембриджский университет

4. (8-е место) Имперский колледж Лондона

5. (10-е место) Университетский колледж Лондона

   ...

  (74-е место) Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

  (317-е место) Белорусский государственный университет

  (477-е место) Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина
Источник: Александр Войтович, Thinktanks.by
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