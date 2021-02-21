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Смотровая площадка может появиться на "белорусских Мальдивах" под Волковыском

На Красносельских меловых карьерах под Волковыском, которые называют "белорусскими Мальдивами", может появиться безопасная смотровая площадка

Cообщает interfax.by со ссылкой на районную газету "Наш час".  

"ОАО "Красносельскстройматериалы" разрабатывает проектно-сметную документацию по обустройству безопасной смотровой площадки на одном из карьеров", - информирует издание со ссылкой на заместителя генерального директора Геннадия Найдюка. Об этом он рассказал во время тренинга по развитию туристического потенциала региона. 

Тренинг организовал отдел спорта и туризма Волковысского райисполкома. В нем приняли участие хозяева ряда агроусадеб, представители учреждений культуры, центра туризма и краеведения, педколледжа, лесхоза, санаториев, а также предприятий. 

Они проанализировали туристический потенциал Волковысского района, определили сильные и слабые стороны, направления рынка региона. Кроме того, участники тренинга презентовали свои наработки по развитию промышленного, познавательного и агроэкотуризма.
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