Cообщает interfax.by со ссылкой на районную газету "Наш час".





"ОАО "Красносельскстройматериалы" разрабатывает проектно-сметную документацию по обустройству безопасной смотровой площадки на одном из карьеров", - информирует издание со ссылкой на заместителя генерального директора Геннадия Найдюка. Об этом он рассказал во время тренинга по развитию туристического потенциала региона.





Тренинг организовал отдел спорта и туризма Волковысского райисполкома. В нем приняли участие хозяева ряда агроусадеб, представители учреждений культуры, центра туризма и краеведения, педколледжа, лесхоза, санаториев, а также предприятий.





Они проанализировали туристический потенциал Волковысского района, определили сильные и слабые стороны, направления рынка региона. Кроме того, участники тренинга презентовали свои наработки по развитию промышленного, познавательного и агроэкотуризма.



