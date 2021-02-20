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Украина вернула Беларусь в «красный список» по коронавирусу

Наша страна пробыла в «зеленой зоне» всего неделю



Минздрав Украины обновил список стран «красной» и «зеленой» зон. Так, по данным на 19 февраля 2021 года, в «красный» перечень вернули Беларусь.

Кроме того, туда попали Австрия, Грузия, Израиль, Ирландия, Иордания, Казахстан, Кипр, Венгрия и Франция.

Тем временем Греция, Исландия, Куба, Германия, Тунис и Ямайка попали в «зеленый» список.

Беларусь в нем находилась всего неделю.

Граждане стран, которые отнесли к «красной зоне» должны при въезде в Украину показывать результаты ПЦР-теста и после соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней.

Добавим, что в Беларуси уже несколько дней подряд растет количество выявленных за сутки случаев коронавируса. Так, на 20 февраля за прошедшие 24 часа COVID-19 подтвердился еще у 1 тысячи 668 человек.
KP.by
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