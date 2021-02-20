За три удара по машине - девушке грозит 6 лет колонии

Юлия Кашеверова признала вину частично. Она не отрицала, что после того, как ей не дали оказать помощь пострадавшему, не сдержалась и нанесла три удара по задней двери милицейского микроавтобуса. Но заверила, что по правым боковым – ударов не наносила, маску и кепку с сотрудника МВД не срывала.

Прокуратура потребовала 6 лет

Прокурор Лобацкий 19 февраля убеждал, что совершенное преступление связано с активным неповиновением сотрудникам МВД при исполнении ими служебных обязанностей. Просил признать Юлию Кашеверову виновной в совершении преступления по ч. 2 ст. 339 УК и применить в отношении нее изоляцию от общества.

Просил назначить Кашеверову наказание в виде заключения сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Адвокат просит оправдать Кашеверову

Защитник Кашеверовой обратила внимание суду на противоречивые свидетельства командира звена ОМОНа Алексея Альхимовича, с которого Кашеверова якобы сорвала маску и кепку. В частности, он показал, что не видел момента, когда ее срывали. Адвокат настаивала, что противоречивые показания Альхимовича не могут быть признаны достоверными и положенными в основу обвинения.





Адвокат напомнила, что изначально при предъявлении обвинения Кашеверову не обвиняли в срыве маски, кепки и в повреждении боковых дверей микроавтобуса. А действия квалифицировались по ч. 1 ст. 339 УК (Хулиганство). Юлия Кашеверова неоднократно уверяла, что кепку она подняла с земли и передала другой девушке. Момент передачи зафиксирован на видео.





Опрошенные в судебном заседании свидетели показали, что повреждение боковых дверей могло произойти в результате удара о нее гражданина, которого тогда задерживали. Никто из опрошенных не засвидетельствовал, что повреждения могли быть сделаны Кашеверовой.





Еще 2 октября в Октябрьском РОВД Кашеверова не отказывалась от того, что нанесла три удара по задней части автомобиля. Признание было сделано еще до возбуждения уголовного дела, что свидетельствует о правдивости подзащитной, а по ч. 1 ст. 169 УПК может расцениваться как явка с повинной.





фото носит иллюстративный характер





Исходя из этого, адвокат просила оправдать свою подзащитную из-за отсутствия в ее действиях состава преступления по ч. 2 ст. 339 УК.

Кашеверова: "Не лишайте меня свободы!.."

В последнем слове Юлия напомнила, что с самого детства родители учили ее доброте, взаимопомощи, заботе о людях. Именно поэтому она и выбрала профессию медсестры. Будущих медиков учили помогать пострадавшим людям независимо от их статуса и от того, где случилась беда.





"4 октября в толпе я увидела человека, который лежал лицом вниз. Первое, что пришло в голову, - это узнать, что случилось, не потерял ли он сознание, и помочь. В этот момент я вспомнила мать, за жизнь которой боролась вся семья", – объясняла Юлия»





Девушка несколько раз пыталась подойти к человеку, а потом милиционеры применили газ, а на земле уже никого не было – неизвестный парень исчез.





"Мне стало обидно за себя, потому что не сумела помочь. Да, я признаю свою вину: я ударила по машине три раза. Я совершила правонарушение, но не судите меня строго. Не лишайте меня свободы!" – окончила Юлия Кашеверова.



