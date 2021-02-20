За три удара по машине - девушке грозит 6 лет колонии
19 февраля в суде Октябрьского района Витебска завершились судебные слушания по уголовному делу витебчанки Юлии Кашеверовой, обвиняемой в преступлении по части 2 статьи 339 УК (Злостное хулиганство). Состоялись судебные прения сторон. Приговор озвучат 22 февраля, пишет "Витебская весна".
Юлия Кашеверова признала вину частично. Она не отрицала, что после того, как ей не дали оказать помощь пострадавшему, не сдержалась и нанесла три удара по задней двери милицейского микроавтобуса. Но заверила, что по правым боковым – ударов не наносила, маску и кепку с сотрудника МВД не срывала.
Прокуратура потребовала 6 лет
Прокурор Лобацкий 19 февраля убеждал, что совершенное преступление связано с активным неповиновением сотрудникам МВД при исполнении ими служебных обязанностей. Просил признать Юлию Кашеверову виновной в совершении преступления по ч. 2 ст. 339 УК и применить в отношении нее изоляцию от общества.
Просил назначить Кашеверову наказание в виде заключения сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Адвокат просит оправдать Кашеверову
Защитник Кашеверовой обратила внимание суду на противоречивые свидетельства командира звена ОМОНа Алексея Альхимовича, с которого Кашеверова якобы сорвала маску и кепку. В частности, он показал, что не видел момента, когда ее срывали. Адвокат настаивала, что противоречивые показания Альхимовича не могут быть признаны достоверными и положенными в основу обвинения.
Адвокат напомнила, что изначально при предъявлении обвинения Кашеверову не обвиняли в срыве маски, кепки и в повреждении боковых дверей микроавтобуса. А действия квалифицировались по ч. 1 ст. 339 УК (Хулиганство). Юлия Кашеверова неоднократно уверяла, что кепку она подняла с земли и передала другой девушке. Момент передачи зафиксирован на видео.
Опрошенные в судебном заседании свидетели показали, что повреждение боковых дверей могло произойти в результате удара о нее гражданина, которого тогда задерживали. Никто из опрошенных не засвидетельствовал, что повреждения могли быть сделаны Кашеверовой.
Еще 2 октября в Октябрьском РОВД Кашеверова не отказывалась от того, что нанесла три удара по задней части автомобиля. Признание было сделано еще до возбуждения уголовного дела, что свидетельствует о правдивости подзащитной, а по ч. 1 ст. 169 УПК может расцениваться как явка с повинной.
фото носит иллюстративный характер
Исходя из этого, адвокат просила оправдать свою подзащитную из-за отсутствия в ее действиях состава преступления по ч. 2 ст. 339 УК.
Кашеверова: "Не лишайте меня свободы!.."
В последнем слове Юлия напомнила, что с самого детства родители учили ее доброте, взаимопомощи, заботе о людях. Именно поэтому она и выбрала профессию медсестры. Будущих медиков учили помогать пострадавшим людям независимо от их статуса и от того, где случилась беда.
"4 октября в толпе я увидела человека, который лежал лицом вниз. Первое, что пришло в голову, - это узнать, что случилось, не потерял ли он сознание, и помочь. В этот момент я вспомнила мать, за жизнь которой боролась вся семья", – объясняла Юлия»
Девушка несколько раз пыталась подойти к человеку, а потом милиционеры применили газ, а на земле уже никого не было – неизвестный парень исчез.
"Мне стало обидно за себя, потому что не сумела помочь. Да, я признаю свою вину: я ударила по машине три раза. Я совершила правонарушение, но не судите меня строго. Не лишайте меня свободы!" – окончила Юлия Кашеверова.
17:19 20/02/2021
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