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Возле мемориала Борису Немцову в Москве прошли задержания

В ночь на 20 февраля силовики огородили, а потом зачистили мемориал Немцову, убрав все цветы, свечи и портреты

 Также были задержаны несколько человек, позже их отпустили без составления протоколов. 
Полиция проводит задержания у мемориала Борису Немцову на Большом Москворецком мосту. "ОВД-Инфо" сообщает о задержании 8 человек, в том числе активиста "Солидарности" Юрия Константинова, который дежурил у мемориала, и людей, которые хотели возложить цветы к месту гибели политика.

Волонтер проекта "Немцов мост" Григорий Симаков сообщил "МБХ медиа", что задержанных доставили в ОВД "Китай-город". Что им вменяется, пока неизвестно.

Отметим, в ночь на 20 февраля силовики огородили, а потом зачистили мемориал Немцову, убрав все цветы, свечи и портреты. Также были задержаны несколько человек, позже их отпустили без составления протоколов. В субботу на мосту дежурят сотрудники полиции. Симаков ранее сообщил, что они запретили возлагать цветы к мемориалу, пишет newsru.com
Напомним, российский политик новой формации Борис Немцов был застрелен на Большом москворецком мосту в Москве в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года. Похоронен на Троекуровском кладбище. 
В июле 2017 года по обвинению в убийстве Немцова по найму в составе организованной группы были осуждены пятеро человек.
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