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Мобильные датчики контроля скорости работают в столице. Подсказываем, где

На ряде участков улично-дорожной сети столицы 20 февраля работают мобильные датчики контроля скорости. Об этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости»

В течение субботы такие датчики находятся на пр. Независимости, 156 (ограничение скорости составляет 80 км/ч). В это же время они функционируют на ул. Орловской, 80 (60 км/ч) и 53-м км МКАД (90 км/ч).

С 19:30 до 2:30 указанные устройства установят на пр. Независимости, 45 (60 км/ч), ул. Маяковского, 16 (60 км/ч); с 16:00 до 20:00 – на 41-м км МКАД (90 км/ч).

В Госавтоинспекции просят учитывать эту информацию и соблюдать скоростной режим, обращая внимание не только на скоростные ограничения на том или ином участке дорог, но и на погодные условия.
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