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За сценарий "Чебурашки" отвечают беларусы. Готовится полнометражный художественный игровой фильм

"Союзмультфильм" анонсировал выход фильма о Чебурашке на 2023 год

Полнометражный художественный фильм киностудии "Союзмультфильм" о Чебурашке может выйти в прокат 1 января 2023 года, сообщила "Интерфаксу" председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.


Как уточнили агентству в пресс-службе "Союзмультфильма", киностудия будет принимать активное участие в подготовке этого фильма на всех этапах его производства и бережно следить за соответствием образа Чебурашки.

Как ранее сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе студии, для "Союзмультфильма" "Чебурашка" станет первым полнометражным художественным игровым фильмом. Персонаж будет создан с применением современных компьютерных технологий и интегрирован в фильм методом совмещения Full CG.

По жанру картина будет семейной комедией: сюжет новой истории о Чебурашке сейчас находится в разработке.

Сценарий создают авторы трилогии "Последний Богатырь" во главе с Виталием Шляппо. Режиссером картины выступит Дмитрий Дьяченко ("О чем говорят мужчины", "Кухня в Париже", "Последний Богатырь"). Как ожидается, съемки фильма начнутся в этом году.
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