Видео: как задерживали вора в законе Сашу Кушнера. От силовиков он пытался отбиться ножом
Вместе с Кушнером оперативники задержали и двоих граждан России 23 и 25 лет, которые, как утверждает ведомство, являются представителями российского криминального мира, мужчинам якобы вор в законе обеспечивал в нашей стране безопасность.
Известно, что младший из задержанных россиянин был судим за вымогательство, причинение телесных повреждений, грабежи и насилие в отношении полицейского. Он, как сообщает МВД, хотел вместе с Кушнером лететь в Турцию «для коронации и пополнения воровской семьи».
Его земляк судим на родине за кражи и грабежи. В момент задержания находился в розыске за серию хищений в Ярославле.
Оперативники также провели обыск в съемной квартире иностранцев. Там они обнаружили вещества, схожие с психотропами (направлены на экспертизу).
Все трое сейчас в ИВС, по факту «вооруженного сопротивления и незаконного оборота наркотиков» проводится проверка.
11:58 20/02/2021
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