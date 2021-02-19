Известно, что младший из задержанных россиянин был судим за вымогательство, причинение телесных повреждений, грабежи и насилие в отношении полицейского. Он, как сообщает МВД, хотел вместе с Кушнером лететь в Турцию «для коронации и пополнения воровской семьи».





Его земляк судим на родине за кражи и грабежи. В момент задержания находился в розыске за серию хищений в Ярославле.





Оперативники также провели обыск в съемной квартире иностранцев. Там они обнаружили вещества, схожие с психотропами (направлены на экспертизу).





Все трое сейчас в ИВС, по факту «вооруженного сопротивления и незаконного оборота наркотиков» проводится проверка.