Жителю Березы дали на 1,5 года «домашней химии» за слово «тварь» под фото участкового
Суд Березовского района Брестской области 19 февраля признал виновным Виталия Толстяка в публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ст. 369 Уголовного кодекса.
Виталий Толстяк в зале суда. Фото spring96.org
Судья Людмила Рудина назначила ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев без направления в исправительное учреждение открытого типа. Также суд постановил взыскать с подсудимого в пользу потерпевшего сотрудника Барановичского РОВД Сергея Ковша в счет денежной компенсации морального вреда 1500 рублей, в доход государства – госпошлину 87 рублей; мобильный телефон, который был использован Виталием Толстяком в качестве средства преступления, конфисковать в доход государства.
Напомним, Виталий Толстяк 27 августа написал комментарий под фотографией участкого инспектора Сергея Ковша, размещенной в социальной сети «Одноклассники». В частности, обвиняемый, прочитав, что сотрудник милиции участвовал в разгонах мирных демонстрантов во время поствыборных протестов и применял к ним насилие, не сдеражал эмоции и оставил подпись: "Ты капитан - тварь".
11:44 20/02/2021
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