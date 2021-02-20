В России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса

"Сегодня фиксируем, что зарегистрирована третья вакцина "КовиВак", ее разработал центр имени Чумакова. Уже в середине марта первые 120 тысяч доз будут запущены в гражданский оборот", - сказал Мишустин в ходе совещания по вопросу об обращении вакцин.





Он подчеркнул, что Россия является единственной страной в мире, где есть целых три вакцины для профилактики коронавируса, пишет interfax.by

Как сообщалось, после получения регистрации запланирована третья фаза клинических испытаний на 3 тыс. добровольцах, параллельно вакцина будет поступать в гражданских оборот. Ранее замдиректора центра по проектной деятельности и инновациям Константин Чернов сообщил, что в марте предполагается в гражданский оборот поступит 100 тыс. доз вакцины "КовиВак".





Вакцина-кандидат центра им.Чумакова в отличие от большинства созданных в мире препаратов является цельновирионной вакциной, то есть содержит в себе цельный, но убитый вирус Sars-Cov-2, а не его части. Аналогичная вакцина разработана в КНР.





18 января по поручению президента РФ началась массовая вакцинация. Сейчас россиян прививают в основном первой зарегистрированной в РФ вакциной разработки центра им.Гамалеи - "Спутник V". По данным Логунова, на 10 февраля в России привиты 1,7 млн человек двумя компонентами вакцины, одну дозу получили 2,2 млн человек,





Также в РФ зарегистрирована и выпущена в гражданский оборот вакцина "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора, но ее масштабное производство предполагается запустить только с февраля. По информации вице-премьера Татьяны Голиковой, до марта текущего года вакцинация будет осуществляться преимущественно "Спутником V", начиная с марта - "Спутником" и "ЭпиВакКороной", с конца марта к ним добавится "КовиВак" центра им.Чумакова РАН.



