Препарат разработала компания China National Biotec Group — подразделение крупнейшей китайской фармкорпорации Sinopharm. HEALTH.TUT.BY рассказывает, что известно о создании, эффективности и принципе работы китайских вакцин.

Кто разработал вакцины?

В КНР как минимум пять производителей создают вакцины для борьбы с коронавирусом.

Вакцины фармацевтической фирмы Sinopharm называют среди наиболее перспективных (наряду с CanSino Biological и Sinovac). Они были разработаны в 2020 году.

Как они работают?

Как объясняет New York Times, вакцина Sinopharm создана на основе инактивированного («убитого») коронавируса. Этот способ создания вакцин хорошо изучен и используется более века. Например, по этой технологии в 1950-х вакцину от полиомиелита разработал американский вирусолог Джонас Солк.





Так же устроены вакцины от гепатита В, дифтерии, коклюша и столбняка.





Если говорить просто, сначала обычный вирус (тот же, что заражает людей) выращивают в клетках в биореакторах, затем «убивают» химическим способом, после смешивают с небольшим количеством адъюванта — так называют соединение, используемое для усиления иммунного ответа — и вводят в организм. Поскольку вирус мертв, он не может вызвать COVID-19. После инъекции иммунная система начинает отвечать и производит антитела, и это делает ее способной победить коронавирусную инфекцию в будущем.





Вакцина выдается курсом в две дозы.

Как ее испытывали и где разрешили?

Китай в числе первых приступил к клиническим испытаниям вакцин от коронавируса, однако на момент начала третьей фазы специалисты столкнулись с тем, что в самом Китае уже фактически не было вируса. Поэтому испытания перенесли и в другие страны: в июле они начались в ОАЭ, в августе в Марокко и Перу. Сообщалось, что всего в испытаниях за границей в 10 странах приняли участие более 60 тысяч человек.





Однако в Китае экстренно для отдельных групп (чиновники, студенты, рабочие, которые ездят за рубеж) использовать вакцину стали гораздо раньше, чем появились результаты третьей фазы исследований.





ОАЭ стала первым иностранным государством, где в рамках кампании экстренной вакцинации разрешили использовать вакцину Sinopharm для медработников, привились ею и чиновники. В ноябре привился миллиардер и эмир Дубая, шейх Мохаммед бин Рашида аль-Мактум. По состоянию на середину января, 1,8 млн человек в ОАЭ получили вакцину Sinopharm.





Фото: t.me/minzdravbelarus





«На сегодняшний день, помимо Китая, вакцина одобрена к использованию более чем в 10 странах мира: ОАЭ, Бахрейне, Египте, Иордании, Ираке, Сербии, Марокко, Венгрии, Пакистане и других», — сообщили в белорусском посольстве в КНР.





В декабре вакцину официально одобрили в Китае. Сообщалось, что в Китае более 1 млн медработников и других групп населения уже привились вакциной Sinopharm и препаратом другого разработчика, Sinovac.

Какая у вакцины эффективность?

По оценкам китайской стороны, вакцина от коронавируса COVID-19, разработанная китайской компанией «Синофарм», в ходе испытаний показала 79,34% эффективности.





Такие результаты получили промежуточно на третьей стадии клинических испытаний, они стали известны в конце декабря 2020 года со слов производителей.





Тем не менее, по китайским вакцинам, обращает внимание Meduza, на данный момент действительно нет научных публикаций хотя бы о промежуточных результатах клинических исследований третьей фазы — в которой, собственно, и проводится определение эффективности вакцины. В предыдущих исследованиях на небольшой выборке из нескольких сотен человек была показана общая безопасность вакцины для добровольцев, но для уверенности не хватает полных научных данных на большой и разнообразной выборке:





«Другим словами, пока ситуация с китайскими вакцинами полностью повторяет положение дел со „Спутником V“ на конец 2020 года, когда уже имелись опубликованные данные о I и II фазах, а сведения об эффективности были известны только из пресс-релизов РФПИ».

А что говорит ВОЗ?

В феврале ВОЗ начала процесс рассмотрения внесения китайских вакцин в список рекомендуемых для экстренного использования. Может быть, решение будет принято к марту.

Куда еще передавали вакцину?

Китай пересылал вакцины в самые разные страны. Кроме упомянутых выше стран, где ее использование уже одобрили, 16 февраля Sinopharm доставила первую партию вакцины на территорию ЕС, в Венгрию: 550 тысяч доз. О сделке объявили в январе, и страна рассчитывает получить 5 миллионов доз в течение следующих четырех месяцев.





А, например, днем ранее 200 тысяч доз вакцины Sinopharm получила Зимбабве. Сообщается, что это был подарок, чтобы помочь остановить распространение COVID-19.